Еще плюс 460: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 265 120 человек, 4480 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 265120 (+460) человек,
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- танков - 4480 (+4) ед,
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- боевых бронированных машин - 8663 (+14) ед,
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- артиллерийских систем – 5611 (+29) ед,
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- РСЗО – 741 (+2) ед,
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- средства ПВО - 503 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37),
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- крылатые ракеты - 1447 (+0),
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- корабли /катера - 19 (+1) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47) ед,
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- специальная техника - 847 (+6).
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Напомним
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян.