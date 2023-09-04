Ермак показал работу Bayraktar
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в понедельник поделился видео работы беспилотника Bayraktar TB2, пишет УНН.
Детали
"Работает Bayraktar TB2", - подписал Ермак видео в Telegram.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 265 120 человек, 4480 танков, 19 кораблей и катеров и сотен единиц другой военной техники.
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