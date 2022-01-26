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Єрмак назвав зустріч політрадників "реанімацією" нормандського формату

Єрмак назвав зустріч політрадників "реанімацією" нормандського формату

Київ • УНН

 • 15602 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Зустріч політрадників "нормандської четвірки" очільник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав "реанімацією" самого нормандського формату. Таку думку він висловив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Це "реанімація" нормандського формату. Чи здатний він привести до миру:за вісім років війни ми довіряємо реальним справам й реальному результату, не тільки розмовам. Всі сторони для себе зробили висновки, щоб через два тижні могли прийти з якимись новими пропозиціями", - розповів Єрмак.

Додамо

Приблизно о 21.30 за київським часом у Парижі завершилися переговори політичних радників лідерів "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад 8 годин.

У Єлисейському палаці відбулася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Відомо, що Україну на зустрічі представляє глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Повідомляли, що російську делегацію очолює заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Наступну зустріч політрадників "нормандської четвірки" планують провести за два тижні у Берліні.

Українські Національні Новини

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