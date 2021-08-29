Єрмак: наразі Україна евакуювала з Афганістану понад 600 людей

Цитата

"Крім наших співвітчизників рятували й іноземців – тих, хто опинився у небезпеці. Серед них – журналісти та правозахисники, жінки й діти. Загалом ми вже вивезли понад 600 людей.

Україна відгукнулась на звернення партнерів із проханням про порятунок їхніх громадян. Також ми евакуювали репортерів міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes", - написав Єрмак.

Доповнення

Керівник Офісу президента написав, що громадяни України ще можуть залишатися в інших місцях Афганістану, тому Україна їх не покине. "ОПУ постійно моніторить ситуацію. 24 години на добу працює гаряча лінія МЗС України. Жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, не залишать напризволяще", - резюмував він.

Контекст

Як повідомляв УНН, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" 28 серпня приземлилися три літаки з евакуйованими зі столиці Афганістану українцями та іноземними громадянами. Серед пасажирів було близько 80 українців, коли загалом, на борту цих літаків знаходилось близько 360 людей, повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.