ЄП і Рада ЄС не досягли угоди щодо механізму призупинення "безвізу" - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Єаропейський парламент і Рада ЄС сьогодні не досягли угоди щодо механізму призупинення лібералізації візового режиму для третії країн. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Угоди між Європарламентом і Радою ЄС щодо механізму призупинення безвізового режиму сьогодні немає. Продовження переговорів, ймовірно, наступного тижня", - повідомив Р.Йозвяк.
Нагадаємо, за попередніми даними, Європарламент збирається розпочати розгляд питання про механізм призупинення лібералізації візового режиму для третіх країн у січні 2017 року.
Раніше польський євродепутат Міхал Боні заявив, що щойно в Євросоюзі домовляться про всі деталі безпекового механізму призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами, Україна негайно отримає візову лібералізацію. З його слів, Європарламент може проголосувати за це вже у січні.
Згідно з рішенням Ради ЄС візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами