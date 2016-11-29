ЄП і Рада ЄС не досягли угоди щодо механізму призупинення "безвізу" - журналіст

"Угоди між Європарламентом і Радою ЄС щодо механізму призупинення безвізового режиму сьогодні немає. Продовження переговорів, ймовірно, наступного тижня", - повідомив Р.Йозвяк.

Нагадаємо, за попередніми даними, Європарламент збирається розпочати розгляд питання про механізм призупинення лібералізації візового режиму для третіх країн у січні 2017 року.

Раніше польський євродепутат Міхал Боні заявив, що щойно в Євросоюзі домовляться про всі деталі безпекового механізму призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами, Україна негайно отримає візову лібералізацію. З його слів, Європарламент може проголосувати за це вже у січні.

Згідно з рішенням Ради ЄС візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами