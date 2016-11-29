ЕП и Совет ЕС не достигли соглашения относительно механизма приостановления "безвиза" - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Европейский парламент и Совет ЕС сейчас не достигли соглашения относительно механизма приостановления либерализации визового режима для третьих стран. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Соглашения между Европарламентом и Советом ЕС о механизме приостановления безвизового режима сегодня нет. Продолжение переговоров, вероятно, на следующей неделе", - сообщил Р.Йозвяк.