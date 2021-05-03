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Єнін: з повернутих 1,5 млрд дол. "грошей Януковича" 87% - готівкові кошти

Київ • УНН

 • 22985 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. До державного бюджету України повернуто 1,5 млрд дол. — кошти оточення експрезидента Віктора Януковича, з них 87% — це готівкові гроші. Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, передає УНН.

Цитата:

"Я брав активну участь в тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 млрд дол. І це не якісь міфічні цінні папери, це 1,3 млрд дол. готівкою і близько 200 млн дол. цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України... Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тис. дол. з американської землі", — розповів Єнін.

Деталі

Заступник голови МЗС нагадав, що йдеться про злочинну організацію часів Януковича. Єнін зазначив, що робота щодо повернення активів Януковича та його оточення триває.

Що було раніше

28 березня 2017 року рішенням Краматорського міського суду Донецької області було постановлено застосувати спеціальну конфіскацію близько 1,5 млрд доларів США у вигляді грошових коштів, облігацій внутрішньої державної позики України на рахунках українських банків, а також коштів, які були арештовані в Латвії, у межах кримінального провадження за обвинуваченням учасника злочинної організації Януковича. Рішення оскаржували.

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