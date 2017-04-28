П.Порошенко: "кошти Януковича" повернули до Держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кошти обсягом 1,4 млрд доларів коштів колишнього Президента України Віктора Януковича та його оточення були конфісковані і повернуті до Державного бюджету України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час передачі прикордонникам засобів радіозв'язку, передає кореспондент УНН.
"Я приїхав сюди після доповіді Генерального прокурора та секретаря Ради національної безпеки і оборони про те, що завершено слідство, прийнято рішення суду - і сьогодні в 0:00 воно вступило в законну силу - про конфіскацію 1 млрд 400 млн дол., які належали екс-президенту", - сказав П.Порошенко.
"Сьогодні, нашими спільними зусиллями, дякуючи слідчим Генеральної прокуратури, ми цю справедливість відновили і повернули ці кошти до Держбюджету. Сьогодні була натиснута кнопка і гроші з заблокованих рахунків зараховано на рахунок Державного казначейства", - додав він.
Також Президент закликав внести відповідні зміни до Державного бюджету.
Нагадаємо, Ощадбанк розпочав процес спецконфіскації 1,5 млрд дол. коштів "сім'ї Януковича".