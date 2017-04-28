П.Порошенко: "средства Януковича" вернули в Госбюджет

"Я приехал сюда после доклада Генерального прокурора и секретаря Совета национальной безопасности и обороны о том, что завершено следствие, принято решение суда - и сегодня в 0:00 оно вступило в законную силу - о конфискации 1 млрд 400 млн долл., которые принадлежали экс-президенту", - сказал П.Порошенко.

"Сегодня, нашими совместными усилиями, благодаря следователям Генеральной прокуратуры, мы эту справедливость восстановили и вернули эти средства в Госбюджет. Сегодня была нажата кнопка и деньги с заблокированных счетов зачислены на счет Государственного казначейства", - добавил он.

Также Президент призвал внести соответствующие изменения в Государственный бюджет.

Напомним, Ощадбанк начал процесс спецконфискации 1,5 млрд долл. средств "семьи Януковича".