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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко: "средства Януковича" вернули в Госбюджет

Киев • УНН

 • 18254 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Средства в объеме 1,4 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения были конфискованы и возвращены в Государственный бюджет Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время передачи пограничникам средств радиосвязи, передает корреспондент УНН.

П.Порошенко: "средства Януковича" вернули в Госбюджет

"Я приехал сюда после доклада Генерального прокурора и секретаря Совета национальной безопасности и обороны о том, что завершено следствие, принято решение суда - и сегодня в 0:00 оно вступило в законную силу - о конфискации 1 млрд 400 млн долл., которые принадлежали экс-президенту", - сказал П.Порошенко.

"Сегодня, нашими совместными усилиями, благодаря следователям Генеральной прокуратуры, мы эту справедливость восстановили и вернули эти средства в Госбюджет. Сегодня была нажата кнопка и деньги с заблокированных счетов зачислены на счет Государственного казначейства", - добавил он.

Также Президент призвал внести соответствующие изменения в Государственный бюджет.

Напомним, Ощадбанк начал процесс спецконфискации 1,5 млрд долл. средств "семьи Януковича".

Украинские Национальные Новости

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