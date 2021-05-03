Енин: с возвращенных 1,5 млрд долл. "денег Януковича" 87% - наличные средства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В государственный бюджет Украины возвращено 1,5 млрд долл. - средства окружения экс-президента Виктора Януковича, из них 87% - это наличные деньги. Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНН.
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"Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет 1,5 млрд долл. И это не какие-то мифические ценные бумаги, это 1,3 млрд долл. наличными и около 200 млн долл. ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины... Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тыс. долл. с американской земли", - рассказал Енин.
Детали
Замглавы МИД напомнил, что речь идет о преступной организации Януковича. Енин отметил, что работа по возвращению активов Януковича и его окружения продолжается.
Что было ранее
28 марта 2017 года решением Краматорского городского суда Донецкой области было принято применить специальную конфискацию в отношении около 1,5 млрд долларов США в виде денежных средств, облигаций внутреннего государственного займа Украины на счетах украинских банков, а также средств, которые были арестованы в Латвии, в рамках уголовного производство по обвинению участника преступной организации Януковича. Решение оспаривали.