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Єдина горила в Україні відзначила своє 45-річчя

Єдина горила в Україні відзначила своє 45-річчя

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Єдина горила в Україні - самець Тоні - відзначив своє 45-річчя. Про це повідомили у Київському зоопарку, передає УНН.

Як відзначили у зоопарку, Тоні переконаний холостяк та не терпить чоловічої конкуренції.

"Гості залишили Тоні величезну кількість смачних подарунків, які після ретельного ветеринарного контролю передали імениннику", - йдеться у повідомленні.

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Довідка: Тоні – єдина горила в Україні, а його поважний вік – 45, перевищує людські 80. Та незважаючи на це він почувається та виглядає добре. За його здоров’ям та дієтою постійно стежать кваліфіковані зоологи і ветеринари.

Горила Тоні народився 1974 року в Німеччині. 1999 року прибув до Київського зоопарку. За своїм характером є переконаним холостяком-одинаком, тому відкинув усі спроби німецьких та українських фахівців з вибору подруги. Він дуже прив’язаний до своїх кіперів, серед яких самі жінки, адже Тоні не терпить жодної чоловічої конкуренції.

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