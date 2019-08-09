Єдина горила в Україні відзначила своє 45-річчя
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Єдина горила в Україні - самець Тоні - відзначив своє 45-річчя. Про це повідомили у Київському зоопарку, передає УНН.
Як відзначили у зоопарку, Тоні переконаний холостяк та не терпить чоловічої конкуренції.
"Гості залишили Тоні величезну кількість смачних подарунків, які після ретельного ветеринарного контролю передали імениннику", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вперше в результаті штучного запліднення на світ з'явився рідкісний носоріг
Довідка: Тоні – єдина горила в Україні, а його поважний вік – 45, перевищує людські 80. Та незважаючи на це він почувається та виглядає добре. За його здоров’ям та дієтою постійно стежать кваліфіковані зоологи і ветеринари.
Горила Тоні народився 1974 року в Німеччині. 1999 року прибув до Київського зоопарку. За своїм характером є переконаним холостяком-одинаком, тому відкинув усі спроби німецьких та українських фахівців з вибору подруги. Він дуже прив’язаний до своїх кіперів, серед яких самі жінки, адже Тоні не терпить жодної чоловічої конкуренції.