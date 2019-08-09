Единственная горилла в Украине отметила свое 45-летие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Единственная горилла в Украине - самец Тони - отметил свое 45-летие. Об этом сообщили в Киевском зоопарке, передает УНН.
Как отметили в зоопарке, Тони убежденный холостяк и не терпит мужской конкуренции.
"Гости оставили Тони огромное количество вкусных подарков, которые после тщательного ветеринарного контроля передали имениннику", - говорится в сообщении.
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Справка: Тони - единственная горилла в Украине, а его почтенный возраст - 45, превышает человеческие 80. Но несмотря на это он чувствует себя и выглядит хорошо. За его здоровьем и диетой постоянно следят квалифицированные зоологи и ветеринары.
Горилла Тони родился в 1974 году в Германии. 1999 году прибыл в Киевский зоопарк. По своему характеру является убежденным холостяком-одиночкой, потому отверг все попытки немецких и украинских специалистов по выбору подруги. Он очень привязан к своим киперам, среди которых только женщины, ведь Тони не терпит никакой мужской конкуренции.