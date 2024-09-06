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Є розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари по енергосистемі – Шмигаль

Є розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари по енергосистемі – Шмигаль

Київ • УНН

 • 19785 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про розвіддані щодо підготовки рф нових масованих ракетних і дронових ударів по українській енергосистемі. Україна вже втратила 9 ГВт потужностей, що становить половину довоєнного споживання.

Є розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари рф по українській енергосистемі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

"Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їх терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні і дронові удари по нашій енергосистемі. Відповідно, ми вже втратили 9 гігават, для розуміння, це половина об'єму споживання електроенергії довоєнного", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за умови, якщо не буде ударів рф, які критично вплинуть на енергосистему. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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