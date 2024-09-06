Есть разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по энергосистеме - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о разведданных о подготовке рф новых массированных ракетных и дроновых ударов по украинской энергосистеме. Украина уже потеряла 9 ГВт мощностей, что составляет половину довоенного потребления.
Есть разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары рф по украинской энергосистеме. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.
«Мы понимаем, что враг не будет давать нам такой «роскоши» просто жить спокойно, их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и беспилотные удары по нашей энергосистеме. Соответственно, мы уже потеряли 9 гигаватт, для понимания, это половина объема потребления электроэнергии довоенного», - сказал Шмыгаль.
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Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при условии, если не будет ударов рф, которые критически повлияют на энергосистему.