Є пошкодження житлової інфраструктури, одна людина поранена: голова ОВА про удар рф по Одесі

У результаті атаки рф є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, відомо про одного постраждалого. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури", - повідомив Кіпер.

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За його словами, зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу.

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