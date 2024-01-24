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29 березня, 17:57 • 106702 перегляди

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29 березня, 17:57 • 127224 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

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28 березня, 18:00 • 132314 перегляди

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28 березня, 17:13 • 144408 перегляди

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28 березня, 16:27 • 146216 перегляди

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Є пошкодження житлової інфраструктури, одна людина поранена: голова ОВА про удар рф по Одесі

Є пошкодження житлової інфраструктури, одна людина поранена: голова ОВА про удар рф по Одесі

Київ • УНН

 • 29309 перегляди

російські війська атакували Одесу за допомогою безпілотників, що призвело до пошкодження цивільної інфраструктури.

У результаті атаки рф є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, відомо про одного постраждалого. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури", - повідомив Кіпер.

В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ24.01.24, 21:03 • 33795 переглядiв

За його словами, зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу.

Після вибуху в Одесі спалахнула пожежа - ЗМІ24.01.24, 21:30 • 30843 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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