Есть повреждения жилой инфрастурктуры, один человек ранен: глава ОВА об ударе рф по Одессе

В результате атаки рф есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры, известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры", - сообщил Кипер.

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По его словам, зафиксированы возгорания. Сейчас известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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