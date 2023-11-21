В Одессе прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
В Одессе зафиксированы звуки взрывов. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер призвал оставаться в укрытиях до отбоя.
В Одессе сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет Суспільне, информирует УНН.
В Одессе прогремели взрывы
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер призвал находиться в укрытиях до отбоя
"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это важно", - написал Кипер в Telegram.
Ранее
Воздушные силы ВСУ писали о ракетной опасности для Одесской области.
Дополнение
Местные паблики сообщают о том, что взрыв в Одессе прогремел через 2 мин после объявления тревоги.
В Одессе прогремели взрывы - СМИ
В Одессе зафиксированы звуки взрывов. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер призвал оставаться в укрытиях до отбоя.
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