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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе прогремели взрывы - СМИ

В Одессе прогремели взрывы - СМИ

Киев  •  УНН

21 ноябрь 2023, 15:18  •  7979 просмотра

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В Одессе зафиксированы звуки взрывов. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер призвал оставаться в укрытиях до отбоя.

В Одессе сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет Суспільне, информирует УНН.  

В Одессе прогремели взрывы

- сообщают корреспонденты Суспільного.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер призвал находиться в укрытиях до отбоя

"Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это важно", - написал Кипер в Telegram.

Ранее

Воздушные силы ВСУ писали о ракетной опасности для Одесской области.

Дополнение

Местные паблики сообщают о том, что взрыв в Одессе прогремел через 2 мин после объявления тревоги.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
В Одесі пролунали вибухи - ЗМІ
Explosions occurred in Odesa - media
Новости по теме

В Одессе прогремели взрывы - СМИ

В Одессе зафиксированы звуки взрывов. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер призвал оставаться в укрытиях до отбоя.

Война • 21 ноябрь 2023, 15:18  •  7979 просмотра
В Одессе прогремели взрывы - СМИ

Расследование событий на Майдане: главным доказательством стали результаты комплексной экспертизы проведенной КНИИСЭ

Прежде всего, речь идет о баллистических, трасологических, компьютерно-технических, почерковедческих, лингвистических исследованиях, а также исследованиях материалов, веществ и изделий.

Криминал и ЧП • 21 ноябрь 2023, 15:17  •  7791 просмотра
Расследование событий на Майдане: главным доказательством стали результаты комплексной экспертизы проведенной КНИИСЭ

ПВО, снаряды и другое вооружение: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на €1,3 млрд

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 млрд евро. Он включает четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM и 20 тысяч снарядов, и противотанковые мины.

Политика • 21 ноябрь 2023, 15:12  •  6677 просмотра
ПВО, снаряды и другое вооружение: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на €1,3 млрд

Гепатит А в Винницкой области: специалисты говорят о возможности новой волны заболеваемости

Специалисты не исключают, что после двухнедельного плато заболеваемости в Винницкой области возможна новая волна гепатита А.

Здоровье • 21 ноябрь 2023, 15:04  •  10478 просмотра
Гепатит А в Винницкой области: специалисты говорят о возможности новой волны заболеваемости

Оккупанты утром сбросили 25 управляемых авиабомб на Херсонщину: двое травмированных

Российская армия продолжает бомбардировку Херсонской области с воздуха. Утром 21 ноября россияне сбросили 25 управляемых авиабомб на населенные пункты Бериславского и Каховского районов. Два человека получили ранения.

Война • 21 ноябрь 2023, 15:04  •  6500 просмотра
Оккупанты утром сбросили 25 управляемых авиабомб на Херсонщину: двое травмированных

Катар заявляет, что переговоры о заложниках между ХАМАС и Израилем на "ближайшей точке"

Спикер МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил, что переговоры об освобождении заложников, захваченных ХАМАС, - на "ближайшей точке" и достигли "завершающей стадии".

Новости Мира • 21 ноябрь 2023, 15:02  •  8089 просмотра
Катар заявляет, что переговоры о заложниках между ХАМАС и Израилем на "ближайшей точке"

Черная пятница в Фокстроте - обвал цен и разнообразие товаров

Многие украинские магазины участвуют в этом празднике и "Фокстрот" не является исключением. Здесь есть скидки на все товары, а их размер составляет до 70%.

Новости Бизнеса • 21 ноябрь 2023, 14:52  •  4870 просмотра
Черная пятница в Фокстроте - обвал цен и разнообразие товаров

Забастовка польских перевозчиков: Варшава поддержала соглашение, вызвавшее протесты - RMF FM

Польские власти согласовали принятие соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС во время голосования в Совете ЕС. Журналисты польского радио RMF FM исследовали хронологию голосования и не нашли никаких протестов или возражений со стороны представителей Польши в ЕС.

Общество • 21 ноябрь 2023, 14:32  •  7867 просмотра
Забастовка польских перевозчиков: Варшава поддержала соглашение, вызвавшее протесты - RMF FM

Переговоры о членстве в ЕС: Зеленский ожидает "мощного решения" в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Киеве 10 ноября. Они обсудили текущий процесс интеграции Украины в ЕС и возможность будущего членства.

Политика • 21 ноябрь 2023, 14:31  •  5414 просмотра
Переговоры о членстве в ЕС: Зеленский ожидает "мощного решения" в декабре

"То, что ХАМАС хочет, не заблуждайтесь, это геноцид" - Кирби

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что действия и намерения ХАМАС в отношении Израиля соответствуют определению геноцида.

Новости Мира • 21 ноябрь 2023, 14:24  •  7386 просмотра
"То, что ХАМАС хочет, не заблуждайтесь, это геноцид" - Кирби