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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Є хороші перспективи: Зеленський про звіт керівника Служби зовнішньої розвідки

Київ • УНН

 • 52935 перегляди

Президент Зеленський отримав доповідь від голови Служби зовнішньої розвідки України, яка вказує на хороші перспективи, хоча деталі не розголошуються.

Є хороші перспективи: Зеленський про звіт керівника Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки і заявив, що "є хороші перспективи", передає УНН.

"Було й кілька важливих доповідей сьогодні. Щойно доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки. Зрозуміле коло питань – про те, що нам загрожує, і про можливості, якими можемо скористатись. Є хороші перспективи", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

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