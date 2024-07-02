Є хороші перспективи: Зеленський про звіт керівника Служби зовнішньої розвідки
Київ • УНН
Президент Зеленський отримав доповідь від голови Служби зовнішньої розвідки України, яка вказує на хороші перспективи, хоча деталі не розголошуються.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки і заявив, що "є хороші перспективи", передає УНН.
"Було й кілька важливих доповідей сьогодні. Щойно доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки. Зрозуміле коло питань – про те, що нам загрожує, і про можливості, якими можемо скористатись. Є хороші перспективи", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Зеленський доручив Умєрову з'ясувати у США дати поставки додаткових комплексів Patriot02.07.24, 18:22 • 20955 переглядiв