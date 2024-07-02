Киев • УНН
Президент Зеленский получил доклад от главы Службы внешней разведки Украины, который указывает на хорошие перспективы, хотя детали не разглашаются.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки и заявил, что "есть хорошие перспективы", передает УНН.
"Было и несколько важных докладов сегодня. Только что докладывал руководитель Службы внешней разведки. Понятный круг вопросов - о том, что нам угрожает, и о возможностях, которыми можем воспользоваться. Есть хорошие перспективы", - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.
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