Є багато прикладів виходу представників ВС за межі повноважень судової влади взагалі – Ставнійчук

ukru
29 березня, 17:57 • 214851 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 278485 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 239768 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 276046 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 244829 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 189379 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 183299 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158395 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 485457 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174506 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
67 %
745 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 150076 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 159907 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 95320 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 117257 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 106024 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 340216 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 485422 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 525771 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 526530 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 429406 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 150076 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 278455 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 160399 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 152462 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 124469 перегляди
Актуальне
Є багато прикладів виходу представників ВС за межі повноважень судової влади взагалі – Ставнійчук

Є багато прикладів виходу представників ВС за межі повноважень судової влади взагалі – Ставнійчук

Київ • УНН

 • 2006132 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Велика палата Верховного суду у своїй діяльності дозволяє собі виходити за межі повноважень взагалі судової влади. Про це у ексклюзивному коментарі УНН повідомила експерт Європейської комісії за демократію через право, голова комітету з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України Марина Ставнійчук.

Цитата

«Якщо взяти до уваги роботу Великої палати ВС - мені важко говорити про справу Шепелева. Зокрема, треба знати нюанси. Але якщо стверджують про це ті фахівці, які знайомі із матеріалами провадження, то, очевидно, що можна взяти до уваги цю позицію. Якщо аналізувати загалом роботу ВС і зокрема Великої палати, то у мене більш ніж потрібно є прикладів, коли Велика палата ВС виходить за межі повноважень взагалі судової влади», - зазначила експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа Князєва живе та перемагає Закон у стінах Верховного Суду: на волю може вийти вбивця та агент ФСБ

У якості прикладу вона навела ситуації під час встановлення результатів позачергових парламентських виборів в окремих округах. Того разу, за її словами, Велика палата «дозволила собі встановлювати нові норми законодавства своїм рішенням».

«У багатьох питаннях не кращі приклади показують і касаційні суди, які іноді просто дивують відсутністю чітких правових позиції, з одного боку, а з іншого – ухваленням правових рішень залежно від ситуації, тієї чи іншої, скажімо, персони, але за одних і тих самих обставин - різних рішень!», - зазначила Марина Ставнійчук, констатувавши, що через це суди нижчих ланок взагалі «дезорієнтовані у своїх правових позиціях».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя мають у першу чергу перевірити Верховний Суд – нардеп

Говорячи про вимогу партнерів України щодо реформування Верховного Суду, експерт нагадала, що «за роки незалежності в Україні було як мінімум 5 серйозних етапів судової реформи». Тому якщо говорити про рекомендації, які надали партнери, то, на її думку, наразі «потрібна фахова дискусія представників і наших партнерів – ЄС, США, які наполягають на реформуванні, з фаховими представниками української влади і фахового середовища».

«Безкінечні реформи системи правосуддя привели, по-перше, до неефективності судової влади, а відтак, практично, на сьогодні люди у нас позбавлені належного судового захисту. Це найсерйозніша проблема, яка пов’язана напряму з безкінечним реформуванням судової гілки влади», - зазначила вона.

«Якщо говорити про ВС, очевидно, що після того страшного казусу для правової системи України, для судової влади України – після затримання голови ВС, який, до речі, був обраний на попередньому етапі реформи на конкурсній засаді, з дотриманням усіх вимог щодо відбору суддівського корпусу, за участі закордонних експертів, експертів відповідних громадських органів і таке інше, очевидно, що є питання для обговорення», - зазначила представник Національної асоціації адвокатів України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усіх суддів Верховного Суду запідозрили у корупції: США вимагають перевірки всього складу суду

«Потрібен комплексний системний підхід. Потрібна серйозна фахова дискусія. Рекомендацію українська влада має почути, врахувати та розглядати її як серйозну проблему для нашої держави. Але, разом з тим, важливо відпрацювати комплексну стратегію й, нарешті, завершити безкінечні судові реформи в Україні», - резюмувала Марина Ставнійчук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.57