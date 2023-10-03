Є багато прикладів виходу представників ВС за межі повноважень судової влади взагалі – Ставнійчук

Цитата

«Якщо взяти до уваги роботу Великої палати ВС - мені важко говорити про справу Шепелева. Зокрема, треба знати нюанси. Але якщо стверджують про це ті фахівці, які знайомі із матеріалами провадження, то, очевидно, що можна взяти до уваги цю позицію. Якщо аналізувати загалом роботу ВС і зокрема Великої палати, то у мене більш ніж потрібно є прикладів, коли Велика палата ВС виходить за межі повноважень взагалі судової влади», - зазначила експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа Князєва живе та перемагає Закон у стінах Верховного Суду: на волю може вийти вбивця та агент ФСБ

У якості прикладу вона навела ситуації під час встановлення результатів позачергових парламентських виборів в окремих округах. Того разу, за її словами, Велика палата «дозволила собі встановлювати нові норми законодавства своїм рішенням».

«У багатьох питаннях не кращі приклади показують і касаційні суди, які іноді просто дивують відсутністю чітких правових позиції, з одного боку, а з іншого – ухваленням правових рішень залежно від ситуації, тієї чи іншої, скажімо, персони, але за одних і тих самих обставин - різних рішень!», - зазначила Марина Ставнійчук, констатувавши, що через це суди нижчих ланок взагалі «дезорієнтовані у своїх правових позиціях».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя мають у першу чергу перевірити Верховний Суд – нардеп

Говорячи про вимогу партнерів України щодо реформування Верховного Суду, експерт нагадала, що «за роки незалежності в Україні було як мінімум 5 серйозних етапів судової реформи». Тому якщо говорити про рекомендації, які надали партнери, то, на її думку, наразі «потрібна фахова дискусія представників і наших партнерів – ЄС, США, які наполягають на реформуванні, з фаховими представниками української влади і фахового середовища».

«Безкінечні реформи системи правосуддя привели, по-перше, до неефективності судової влади, а відтак, практично, на сьогодні люди у нас позбавлені належного судового захисту. Це найсерйозніша проблема, яка пов’язана напряму з безкінечним реформуванням судової гілки влади», - зазначила вона.

«Якщо говорити про ВС, очевидно, що після того страшного казусу для правової системи України, для судової влади України – після затримання голови ВС, який, до речі, був обраний на попередньому етапі реформи на конкурсній засаді, з дотриманням усіх вимог щодо відбору суддівського корпусу, за участі закордонних експертів, експертів відповідних громадських органів і таке інше, очевидно, що є питання для обговорення», - зазначила представник Національної асоціації адвокатів України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усіх суддів Верховного Суду запідозрили у корупції: США вимагають перевірки всього складу суду

«Потрібен комплексний системний підхід. Потрібна серйозна фахова дискусія. Рекомендацію українська влада має почути, врахувати та розглядати її як серйозну проблему для нашої держави. Але, разом з тим, важливо відпрацювати комплексну стратегію й, нарешті, завершити безкінечні судові реформи в Україні», - резюмувала Марина Ставнійчук.