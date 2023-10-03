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Есть много примеров выхода представителей ВС за пределы полномочий судебной власти вообще - Ставнийчук

Есть много примеров выхода представителей ВС за пределы полномочий судебной власти вообще - Ставнийчук

Киев • УНН

 • 2006130 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Большая палата Верховного Суда в своей деятельности позволяет себе выходить за пределы полномочий вообще судебной власти. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила эксперт Европейской комиссии за демократию через право, председатель комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины Марина Ставнийчук.

Цитата

«Если принять во внимание работу Большой палаты ВС - мне трудно говорить о деле Шепелева. В частности, надо знать нюансы. Но если утверждают об этом те специалисты, которые знакомы с материалами производства, то, очевидно, что можно принять во внимание эту позицию. Если анализировать в целом работу ВС и в частности Большой палаты, то у меня более чем нужно есть примеров, когда Большая палата ВС выходит за пределы полномочий вообще судебной власти», - отметила эксперт.

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В качестве примера она привела ситуации во время установления результатов внеочередных парламентских выборов в отдельных округах. В тот раз, по ее словам, Большая палата «позволила себе устанавливать новые нормы законодательства своим решением».

«Во многих вопросах не лучшие примеры показывают и кассационные суды, которые иногда просто удивляют отсутствием четких правовых позиции, с одной стороны, а с другой – принятием правовых решений в зависимости от ситуации, той или иной, скажем, персоны, но при одних и тех же обстоятельствах - разных решений!» - отметила Марина Ставнийчук, констатировав, что из-за этого суды низших звеньев вообще «дезориентированы в своих правовых позициях».

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Говоря о требовании партнеров Украины по реформированию Верховного Суда, эксперт напомнила, что «за годы независимости в Украине было, как минимум, 5 серьезных этапов судебной реформы». Поэтому если говорить о рекомендациях, которые предоставили партнеры, то, по ее мнению, сейчас «нужна профессиональная дискуссия представителей и наших партнеров – ЕС, США, которые настаивают на реформировании, с профессиональными представителями украинской власти и профессиональной среды».

«Бесконечные реформы системы правосудия привели, во-первых, к неэффективности судебной власти, а значит, практически, на сегодня люди у нас лишены надлежащей судебной защиты. Это самая серьезная проблема, которая связана напрямую с бесконечным реформированием судебной ветви власти», - отметила она.

«Если говорить о ВС, очевидно, что после того страшного казуса для правовой системы Украины, для судебной власти Украины – после задержания председателя ВС, который, кстати, был избран на предыдущем этапе реформы на конкурсной основе, с соблюдением всех требований по отбору судейского корпуса, при участии зарубежных экспертов, экспертов соответствующих общественных органов и так далее, очевидно, что есть вопросы для обсуждения», - отметила представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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«Нужен комплексный системный подход. Нужна серьезная профессиональная дискуссия. Рекомендацию украинская власть должна услышать, учесть и рассматривать ее как серьезную проблему для нашего государства. Но, вместе с тем, важно отработать комплексную стратегию и, наконец, завершить бесконечные судебные реформы в Украине», - резюмировала Марина Ставнийчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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