Есть много примеров выхода представителей ВС за пределы полномочий судебной власти вообще - Ставнийчук

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«Если принять во внимание работу Большой палаты ВС - мне трудно говорить о деле Шепелева. В частности, надо знать нюансы. Но если утверждают об этом те специалисты, которые знакомы с материалами производства, то, очевидно, что можно принять во внимание эту позицию. Если анализировать в целом работу ВС и в частности Большой палаты, то у меня более чем нужно есть примеров, когда Большая палата ВС выходит за пределы полномочий вообще судебной власти», - отметила эксперт.

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В качестве примера она привела ситуации во время установления результатов внеочередных парламентских выборов в отдельных округах. В тот раз, по ее словам, Большая палата «позволила себе устанавливать новые нормы законодательства своим решением».

«Во многих вопросах не лучшие примеры показывают и кассационные суды, которые иногда просто удивляют отсутствием четких правовых позиции, с одной стороны, а с другой – принятием правовых решений в зависимости от ситуации, той или иной, скажем, персоны, но при одних и тех же обстоятельствах - разных решений!» - отметила Марина Ставнийчук, констатировав, что из-за этого суды низших звеньев вообще «дезориентированы в своих правовых позициях».

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Говоря о требовании партнеров Украины по реформированию Верховного Суда, эксперт напомнила, что «за годы независимости в Украине было, как минимум, 5 серьезных этапов судебной реформы». Поэтому если говорить о рекомендациях, которые предоставили партнеры, то, по ее мнению, сейчас «нужна профессиональная дискуссия представителей и наших партнеров – ЕС, США, которые настаивают на реформировании, с профессиональными представителями украинской власти и профессиональной среды».

«Бесконечные реформы системы правосудия привели, во-первых, к неэффективности судебной власти, а значит, практически, на сегодня люди у нас лишены надлежащей судебной защиты. Это самая серьезная проблема, которая связана напрямую с бесконечным реформированием судебной ветви власти», - отметила она.

«Если говорить о ВС, очевидно, что после того страшного казуса для правовой системы Украины, для судебной власти Украины – после задержания председателя ВС, который, кстати, был избран на предыдущем этапе реформы на конкурсной основе, с соблюдением всех требований по отбору судейского корпуса, при участии зарубежных экспертов, экспертов соответствующих общественных органов и так далее, очевидно, что есть вопросы для обсуждения», - отметила представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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«Нужен комплексный системный подход. Нужна серьезная профессиональная дискуссия. Рекомендацию украинская власть должна услышать, учесть и рассматривать ее как серьезную проблему для нашего государства. Но, вместе с тем, важно отработать комплексную стратегию и, наконец, завершить бесконечные судебные реформы в Украине», - резюмировала Марина Ставнийчук.