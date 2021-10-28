Ясько заявила, що ситуація зі здоров'ям Саакашвілі погана

Цитата

“Зустріч відбувалася через скло. Він не має право передавати листи, як мені сказали, я не маю права передавати будь-які листи. Ситуація з його здоров’ям погана, бо вже майже місяць (триває голодування — ред.). Він дійсно відмовився від медичного втручання. Ситуація така: є консиліум лікарів, який був створений цією владою і каже, що треба переводити до лікарні, щоб надавати якісну медичну допомогу”, — розповіла Ясько.

Деталі

За її словами, це може бути приватна лікарня, в якій ув’язнені цієї в’язниці мають право отримувати допомогу, є контракт на послуги.

Доповнення

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що Саакашвілі, який утримується у в’язниці у Руставі та голодує, відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Михайло Саакашвілі категорично відмовляється від його переведення до тюремної лікарні у Глдані.

Контекст

Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році, після того, як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів у країні він таємно прибув до Грузії з України та був заарештований у Тбілісі 1 жовтня. Наразі він перебуває у в’язниці в місті Руставі, де оголосив голодування.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. У двох справах йому заочно винесено вирок, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох та шести років, інші справи перебувають у судовому розгляді. Крім того, МВС країни розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Політик вважає всі звинувачення політично вмотивованими. Після повернення та арешту Саакашвілі в Грузії відбуваються акції його прихильників.