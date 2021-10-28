Ясько заявила, что ситуация со здоровьем Саакашвили плохая

Цитата

“Встреча проходила через стекло. Он не имеет права передавать письма, как мне сказали, я не имею права передавать какие-либо письма. Ситуация с его здоровьем плохая, потому что почти месяц (длится голодание — ред.). Он действительно отказался от медицинского вмешательства. Ситуация такова: есть консилиум врачей, созданный этой властью и говорит, что нужно переводить в больницу, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь”, — рассказала Ясько.

Подробности

По ее словам, это может быть частная больница, в которой заключенные в тюрьме имеют право получать помощь, есть контракт на услуги.

Дополнение

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Саакашвили, который содержится в тюрьме в Рустави и голодает, отказался от какой-либо медицинской поддержки.

Михаил Саакашвили категорически отказывается от его перевода в тюремную больницу в Глдани.

Контекст

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того, как закончились два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию из Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку.

Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до трех и шести лет, другие дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.

Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.