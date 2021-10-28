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Ясько заявила, что ситуация со здоровьем Саакашвили плохая

Киев • УНН

 • 15730 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Ситуация со здоровьем третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме в Рустави и голодает 28-й день, плохая. Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов нардеп от "Слуги народа" Елизаветы Ясько, передает корреспондент УНН.

Ясько заявила, что ситуация со здоровьем Саакашвили плохая

Цитата

“Встреча проходила через стекло. Он не имеет права передавать письма, как мне сказали, я не имею права передавать какие-либо письма. Ситуация с его здоровьем плохая, потому что почти месяц (длится голодание — ред.). Он действительно отказался от медицинского вмешательства. Ситуация такова: есть консилиум врачей, созданный этой властью и говорит, что нужно переводить в больницу, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь”, — рассказала Ясько.

Подробности

По ее словам, это может быть частная больница, в которой заключенные в тюрьме имеют право получать помощь, есть контракт на услуги.

Дополнение

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Саакашвили, который содержится в тюрьме в Рустави и голодает, отказался от какой-либо медицинской поддержки.

Михаил Саакашвили категорически отказывается от его перевода в тюремную больницу в Глдани.

Контекст

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того, как закончились два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию из Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку.

Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до трех и шести лет, другие дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.

Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.

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