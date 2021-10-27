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Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки - омбудсмен

Київ • УНН

 • 20477 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який утримується у в’язниці у Руставі та голодує 27-й день, відмовився від будь-якої медичної підтримки. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки - омбудсмен

Цитата

“Щойно мені стало відомо, що громадянин України Міхеіл Саакашвілі, який утримується у пенітенціарній установі № 12 міста Руставі та голодує 27-й день, відмовився від будь-якої медичної підтримки”, — написала Денісова.

Деталі

Вона наголосила, що відмова від їжі є загрозою його життю.

“У випадку погіршення стану здоров’я Міхеіла, прошу невідкладного реагування та надання професійної медичної підтримки у цивільному медичному закладі”, — зазначила Денісова.

Окрім того, Денісова повідомила, що у разі необхідної госпіталізації та надання невідкладної медичної допомоги, вона звернеться до Міністрa юстиції Грузії з проханням розглянути можливість переведення громадянина України Міхеіла Саакашвілі до цивільного медичного закладу.

Що було раніше

Денісова зустрілася з третім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі у в’язниці у Руставі. Вона розповіла, що він не припинятиме голодування і виступає проти примусового годування.

Доповнення

Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році, після того як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів у країні він таємно прибув до Грузії з України та був заарештований у Тбілісі 1 жовтня. Наразі він перебуває у в’язниці в місті Руставі, де оголосив голодування.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. У двох справах йому заочно винесено вирок, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох та шести років, інші справи перебувають у судовому розгляді. Крім того, МВС країни розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Політик вважає всі звинувачення політично вмотивованими. Після повернення та арешту Саакашвілі в Грузії відбуваються акції його прихильників.

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