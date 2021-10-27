"Моє життя під питанням": Саакашвілі зустрівся з омбудсменом України у грузинській в'язниці

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 3100 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 60963 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 112731 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 97686 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 106771 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 81592 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 71578 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 156072 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86712 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 254676 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 31807 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 28519 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 26965 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 33001 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 15014 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 120859 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 156064 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 254668 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 426378 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 415493 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 25027 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30845 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31493 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32863 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82764 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Моє життя під питанням": Саакашвілі зустрівся з омбудсменом України у грузинській в'язниці

Київ • УНН

 • 19954 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова зустрілася з третім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі у в’язниці у Руставі. Вона розповіла, що він не припинятиме голодування і виступає проти примусового годування, передає УНН.

"Моє життя під питанням": Саакашвілі зустрівся з омбудсменом України у грузинській в'язниці

Денісова повідомила, що завітала до пенітенціарної установи № 12 м. Руставі (Грузія) громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Цитата

“Цитую: „Моє життя під питанням на сьогоднішній день перебуває“. Він вважає себе в’язнем Путіна і каже, що він найбільше не хоче погано зробити Україні і не хоче допустити кровопролиття в Грузії”, — розповіла Денисова.

Деталі

Вона додала, що Саакашвілі слабшає з кожним днем.

“На подвір’ї колонії чергує реанімаційна бригада. Бригада (чергує — ред.) тому що вони можуть зробити переливання крові, коли це буде необхідно і зробити масаж серця. Якщо потрібно буде відновлювати життєво важливі органи, а ми знаємо, що терміни вже 27 днів голодування вони цього зробити не зможуть. Довести до лікарні навряд чи зможуть, якщо він продовжуватиме перебувати тут”, — сказала Денисова.

Омбудсмен розповіла, що Саакашвілі відмовляється переїжджати до клініки, яка перебуватиме в колонії № 18.

“Він вважає, що там для нього небезпечно. Моя колега омбудсмен Грузії обстежила цю лікарню в колонії № 18 і підтвердила, що в ній немає тієї інфраструктури, яка необхідна для того, щоб надати необхідну допомогу в такому кризовому стані внаслідок його голодування”, — зазначила Денисова.

За її словами, сьогодні він зустрічається із лікарем.

“Нам поки не відомо які результати, але з нами приїхав український лікар, і я сподіваюся, що сьогодні чи завтра з ранку теж буде у Саакашвілі і матимемо якісь результати. Він висловився, що проти примусової годівлі”, — сказала Денисова.

Доповнення

Омбудсмен України приїхала до Саакашвілі до грузинської в’язниці.

Міхеїл Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році, після того як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів у країні він таємно прибув до Грузії з України та був заарештований у Тбілісі 1 жовтня. Наразі він перебуває у в’язниці в місті Руставі, де оголосив голодування.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. У двох справах йому заочно винесено вирок, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох та шести років, інші справи перебувають у судовому розгляді. Крім того, МВС країни розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Політик вважає всі звинувачення політично вмотивованими. Після повернення та арешту Саакашвілі в Грузії відбуваються акції його прихильників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07