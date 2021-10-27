"Моє життя під питанням": Саакашвілі зустрівся з омбудсменом України у грузинській в'язниці

Денісова повідомила, що завітала до пенітенціарної установи № 12 м. Руставі (Грузія) громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

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“Цитую: „Моє життя під питанням на сьогоднішній день перебуває“. Він вважає себе в’язнем Путіна і каже, що він найбільше не хоче погано зробити Україні і не хоче допустити кровопролиття в Грузії”, — розповіла Денисова.

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Вона додала, що Саакашвілі слабшає з кожним днем.

“На подвір’ї колонії чергує реанімаційна бригада. Бригада (чергує — ред.) тому що вони можуть зробити переливання крові, коли це буде необхідно і зробити масаж серця. Якщо потрібно буде відновлювати життєво важливі органи, а ми знаємо, що терміни вже 27 днів голодування вони цього зробити не зможуть. Довести до лікарні навряд чи зможуть, якщо він продовжуватиме перебувати тут”, — сказала Денисова.

Омбудсмен розповіла, що Саакашвілі відмовляється переїжджати до клініки, яка перебуватиме в колонії № 18.

“Він вважає, що там для нього небезпечно. Моя колега омбудсмен Грузії обстежила цю лікарню в колонії № 18 і підтвердила, що в ній немає тієї інфраструктури, яка необхідна для того, щоб надати необхідну допомогу в такому кризовому стані внаслідок його голодування”, — зазначила Денисова.

За її словами, сьогодні він зустрічається із лікарем.

“Нам поки не відомо які результати, але з нами приїхав український лікар, і я сподіваюся, що сьогодні чи завтра з ранку теж буде у Саакашвілі і матимемо якісь результати. Він висловився, що проти примусової годівлі”, — сказала Денисова.

Доповнення

Омбудсмен України приїхала до Саакашвілі до грузинської в’язниці.



Міхеїл Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році, після того як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів у країні він таємно прибув до Грузії з України та був заарештований у Тбілісі 1 жовтня. Наразі він перебуває у в’язниці в місті Руставі, де оголосив голодування.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. У двох справах йому заочно винесено вирок, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох та шести років, інші справи перебувають у судовому розгляді. Крім того, МВС країни розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Політик вважає всі звинувачення політично вмотивованими. Після повернення та арешту Саакашвілі в Грузії відбуваються акції його прихильників.