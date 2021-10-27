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"Моя жизнь под вопросом": Саакашвили встретился с омбудсменом Украины в грузинской тюрьме

Киев • УНН

 • 19954 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме в Рустави. Она рассказала, что он не будет прекращать голодовку и выступает против принудительного кормления, передает УНН.

"Моя жизнь под вопросом": Саакашвили встретился с омбудсменом Украины в грузинской тюрьме

Денисова сообщила, что посетила в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави (Грузия) гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Цитата

“Цитирую: „Моя жизнь под вопросом на сегодняшний день находится“. Он считает себя узником Путина и говорит, что он больше всего не хочет сделать плохо Украине и не хочет допустить кровопролития в Грузии”, — рассказала Денисова.

Детали

Она добавила, что Саакашвили слабеет с каждым днем.

“Во дворе колонии дежурит реанимационная бригада. Бригада (дежурит — ред.) потому что они могут сделать переливание крови, когда это будет необходимо и сделать массаж сердца. Если нужно будет восстанавливать жизненно важные органы, а мы знаем, что сроки уже 27 дней голодовки, они этого сделать не смогут. Довести до больницы вряд ли смогут если он будет продолжать находиться здесь”, — сказала Денисова.

Омбудсмен рассказала, что Саакашвили отказывается переезжать в клинику которая находиться в колонии № 18.

“Он считает что там для него небезопасно. Моя коллега омбудсмен Грузии обследовала эту больницу в колонии № 18 и подтвердила, что в ней нет той инфраструктуры которая необходима для того, чтобы предоставить необходимую помощь в таком кризисном состоянии в результате его голодовки”, — отметила Денисова.

По ее словам, сегодня он встречается с доктором.

“Нам пока не известно какие результаты, но с нами приехал украинский доктор и я надеюсь что сегодня или завтра с утра тоже будет у Саакашвили и будем иметь какие-то результаты. Он высказался, что против принудительного кормления”, — сказала Денисова.

Дополнение

Омбудсмен Украины приехала к Саакашвили в грузинскую тюрьму.

Михеил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того как закончились два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию из Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку.

Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы к трем и шести годам, другие дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.

Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.

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