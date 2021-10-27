Омбудсмен України приїхала до Саакашвілі у грузинську в'язницю

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“Розпочинаю відвідування громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі № 12 міста Руставі (Грузія) з метою перевірки умов тримання, стану його здоров’я та надання медичної допомоги”, — написала Денісова у своєму Telegram-каналі.

Що було раніше

Омбудсмен України Людмила Денісова 26 жовтня зустрілася з адвокатами Саакашвілі.

Доповнення

Міхеіл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, після того, як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів в країні, він таємно прибув до Грузії з України і був заарештований в Тбілісі 1 жовтня. Зараз він перебуває у в’язниці в місті Руставі, де оголосив голодування.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. По двох справах йому заочно винесено вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох і шести років, інші справи перебувають у судовому провадженні. Окрім того, МВС країни почало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Політик вважає всі обвинувачення політично мотивованими. Після повернення і арешту Саакашвілі в Грузії проходять акції його прихильників.