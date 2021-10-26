Омбудсмен України завтра відвідає Саакашвілі

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Денісова у своєму Telegram-каналі повідомила, що зустрілася із адвокатами Михайла Саакашвілі – Бекою Басілая, Дімітрієм Садзаглішвілі та Шотою Тутберідзе.

Захисники поінформували мене про стан здоров’я Міхеїла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров’я. Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Михайла та додержання його процесуальних прав, зазначила омбудсмен.

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"Завтра матиму можливість особисто відвідати Михайла Саакашвілі, дізнатися про стан здоров’я та перевірити умови його утримання", - написала Денісова.

Нагадаємо

Саакашвілі, який є громадянином України, нелегально прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий в Тбілісі. Зараз він знаходиться у в’язниці в місті Руставі. Йому пред’явлено п’ять звинувачень. Раніше він вже був засуджений заочно до трьох і шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та їх злісному використанні.

Ще два звинувачення, в тому числі в розтраті державних коштів на особисті потреби, продовжують розглядатися в суді. П’яте звинувачення — в незаконному перетині державного кордону — було пред’явлено експрезиденту 20 жовтня. Політик вважає всі звинувачення політично мотивованими. Після повернення і арешту Саакашвілі в Грузії проходять акції його прихильників.

Раніше Ніка Гварамія заявив про план чинної влади ліквідувати колишнього главу держави. Гварамія стверджує, що зробити це вони хочуть в тюремній лікарні, куди експрезидента перевезуть з Руставської в’язниці найближчим часом.

Своєю чергою, прем’єр Грузії назвав маячнею заяву про підготовку ліквідації Саакашвілі.