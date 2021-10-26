Омбудсмен Украины завтра посетит Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Омбудсмен Украины Людмила Денисова сегодня встретилась с адвокатами задержанного в Грузии Михаила Саакашвили. На завтра запланирован ее визит к Саакашвили, который уже 26 дней голодает в тюрьме, передает УНН.
Подробности
Денисова в своем Telegram-канале сообщила, что встретилась с адвокатами Михаила Саакашвили – Бекой Басилая, Димитрием Садзаглишвили и Шотой Тутберидзе.
Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26-й день голодовки и необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения. Обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Михаила и соблюдения его процессуальных прав, отметила омбудсмен.
Цитата
"Завтра буду иметь возможность лично посетить Михаила Саакашвили, узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания", - написала Денисова.
Напомним
Саакашвили, являющийся гражданином Украины, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Ему предъявлено пять обвинений. Ранее он уже был приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и их злостном использовании.
Еще два обвинения, в том числе в растрате государственных средств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде. Пятое обвинение - в незаконном пересечении государственной границы - было предъявлено экс-президенту 20 октября. Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его поклонников.
Ранее Ника Гварамия заявил о плане действующей власти ликвидировать бывшего главу государства. Гварамия утверждает, что сделать это хотят в тюремной больнице, куда экс-президента перевезут из Руставской тюрьмы в ближайшее время.
В свою очередь, премьер Грузии назвал бредом заявление о подготовке ликвидации Саакашвили.