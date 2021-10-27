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Омбудсмен Украины приехала к Саакашвили в грузинскую тюрьму

Киев • УНН

 • 21138 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова приехала в тюрьму в грузинский город Рустави к задержанному в Грузии третьему президенту страны Михаилу Саакашвили для проверки условий и состояния его здоровья и оказания медицинской помощи. Об этом она сама сообщила в среду утром, обнародовав фото, пишет УНН.

Омбудсмен Украины приехала к Саакашвили в грузинскую тюрьму

Цитата:

"Начинаю посещение гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении № 12 города Рустави (Грузия) с целью проверки условий содержания, состояния его здоровья и оказания медицинской помощи", - написала Денисова в своем Telegram-канале.

Что было ранее

Омбудсмен Украины Людмила Денисова 26 октября встретилась с адвокатами Саакашвили.

Дополнение

Михеил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того как закончились два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию из Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку.

Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы к трем и шести годам, другие дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.

Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.

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