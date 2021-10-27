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Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки – омбудсмен

Киев • УНН

 • 20477 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, содержащийся в тюрьме в Рустави и голодающий 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки – омбудсмен

Цитата

"Только что мне стало известно, что гражданин Украины Михеил Саакашвили, который содержится в пенитенциарном учреждении № 12 города Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки", - написала Денисова.

Подробности

Она подчеркнула, что отказ от еды представляет угрозу его жизни.

"В случае ухудшения состояния здоровья Михеила, прошу безотлагательного реагирования и оказания профессиональной медицинской поддержки в гражданском медицинском учреждении", - отметила Денисова.

Кроме того, Денисова сообщила, что в случае необходимой госпитализации и оказания неотложной медицинской помощи она обратится к министру юстиции Грузии с просьбой рассмотреть возможность перевода гражданина Украины Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение.

Что было раньше

Денисова встретилась с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме в Рустави. Она рассказала, что он не будет прекращать голодовку и выступает против принудительного кормления.

Дополнение

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того как закончились два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию из Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку.

Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до трех и шести лет, другие дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.

Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.

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