Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки – омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, содержащийся в тюрьме в Рустави и голодающий 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.
Цитата
"Только что мне стало известно, что гражданин Украины Михеил Саакашвили, который содержится в пенитенциарном учреждении № 12 города Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки", - написала Денисова.
Подробности
Она подчеркнула, что отказ от еды представляет угрозу его жизни.
"В случае ухудшения состояния здоровья Михеила, прошу безотлагательного реагирования и оказания профессиональной медицинской поддержки в гражданском медицинском учреждении", - отметила Денисова.
Кроме того, Денисова сообщила, что в случае необходимой госпитализации и оказания неотложной медицинской помощи она обратится к министру юстиции Грузии с просьбой рассмотреть возможность перевода гражданина Украины Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение.
Что было раньше
Денисова встретилась с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме в Рустави. Она рассказала, что он не будет прекращать голодовку и выступает против принудительного кормления.
Дополнение
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того как закончились два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию из Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави, где объявил голодовку.
Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до трех и шести лет, другие дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом.
Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.