Саакашвілі відмовляється від його переведення до тюремної лікарні

Деталі

Один із адвокатів колишнього президента Михайла Саакашвілі Ніка Гварамія заявив, що Саакашвілі слабкий.

“Його тіло помітно ослабло, він важко прокидається вранці, у нього слабкість у кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням”, — заявив Гварамія.

За словами Гварамія, єдине, що надихає Саакашвілі, — це його мотивація до неминучої перемоги.

“Саакашвілі двічі була потрібна реанімація, і ми кілька разів говорили, що небезпечна кожна хвилина. Бувають піки, провали, раптово йому гіршає. Тим не менш, можу прямо вам сказати, що політв’язень Саакашвілі не помре”, — сказав Гварамія.

За словами Гварамії, Саакашвілі закликав усіх прийти на виборчі дільниці та привітав кандидатів у мери.

“Йому це дуже подобається і він щасливий, що політичні партії... змогли консолідуватися. Він вдячний за це”, — сказав Гварамія.

Гварамія також зазначив, що Саакашвілі категорично відмовляється від його переведення до тюремної лікарні у Глдані.

Цитата

“Який би не був стан мого здоров’я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданській в’язниці і волію залишатися там, де я зараз, доти, доки цю ситуацію не завершить чи моя смерть, чи моє звільнення. У будь-якому разі я відмовляюся від мого переведення до Глданської в’язниці”, — наголошується у листі Саакашвілі.

Нагадаємо

Саакашвілі, який є громадянином України, нелегально прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий в Тбілісі. Зараз він знаходиться у в’язниці в місті Руставі. Йому пред’явлено п’ять звинувачень. Раніше він вже був засуджений заочно до трьох і шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та їх злісному використанні.

Ще два звинувачення, в тому числі в розтраті державних коштів на особисті потреби, продовжують розглядатися в суді. П’яте звинувачення — в незаконному перетині державного кордону — було пред’явлено експрезиденту 20 жовтня. Політик вважає всі звинувачення політично мотивованими. Після повернення і арешту Саакашвілі в Грузії проходять акції його прихильників.

Раніше Ніка Гварамія заявив про план чинної влади ліквідувати колишнього главу держави. Гварамія стверджує, що зробити це вони хочуть в тюремній лікарні, куди експрезидента перевезуть з Руставської в’язниці найближчим часом.

Своєю чергою, прем’єр Грузії назвав маячнею заяву про підготовку ліквідації Саакашвілі.