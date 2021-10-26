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Саакашвілі відмовляється від його переведення до тюремної лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі категорично відмовляється від його переведення до тюремної лікарні у Глдані, передає УНН із посиланням на Грузія.Online.

Саакашвілі відмовляється від його переведення до тюремної лікарні

Деталі

Один із адвокатів колишнього президента Михайла Саакашвілі Ніка Гварамія заявив, що Саакашвілі слабкий.

“Його тіло помітно ослабло, він важко прокидається вранці, у нього слабкість у кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням”, — заявив Гварамія.

За словами Гварамія, єдине, що надихає Саакашвілі, — це його мотивація до неминучої перемоги.

“Саакашвілі двічі була потрібна реанімація, і ми кілька разів говорили, що небезпечна кожна хвилина. Бувають піки, провали, раптово йому гіршає. Тим не менш, можу прямо вам сказати, що політв’язень Саакашвілі не помре”, — сказав Гварамія.

За словами Гварамії, Саакашвілі закликав усіх прийти на виборчі дільниці та привітав кандидатів у мери.

“Йому це дуже подобається і він щасливий, що політичні партії... змогли консолідуватися. Він вдячний за це”, — сказав Гварамія.

Гварамія також зазначив, що Саакашвілі категорично відмовляється від його переведення до тюремної лікарні у Глдані.

Цитата

“Який би не був стан мого здоров’я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданській в’язниці і волію залишатися там, де я зараз, доти, доки цю ситуацію не завершить чи моя смерть, чи моє звільнення. У будь-якому разі я відмовляюся від мого переведення до Глданської в’язниці”, — наголошується у листі Саакашвілі.

Нагадаємо

Саакашвілі, який є громадянином України, нелегально прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий в Тбілісі. Зараз він знаходиться у в’язниці в місті Руставі. Йому пред’явлено п’ять звинувачень. Раніше він вже був засуджений заочно до трьох і шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та їх злісному використанні.

Ще два звинувачення, в тому числі в розтраті державних коштів на особисті потреби, продовжують розглядатися в суді. П’яте звинувачення — в незаконному перетині державного кордону — було пред’явлено експрезиденту 20 жовтня. Політик вважає всі звинувачення політично мотивованими. Після повернення і арешту Саакашвілі в Грузії проходять акції його прихильників.

Раніше Ніка Гварамія заявив про план чинної влади ліквідувати колишнього главу держави. Гварамія стверджує, що зробити це вони хочуть в тюремній лікарні, куди експрезидента перевезуть з Руставської в’язниці найближчим часом.

Своєю чергою, прем’єр Грузії назвав маячнею заяву про підготовку ліквідації Саакашвілі.

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