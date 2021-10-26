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Саакашвили отказывается от его перевода в тюремную больницу

Киев • УНН

 • 24618 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили категорически отказывается от его перевода в тюремную больницу в Глдани, передает УНН со ссылкой на Грузия.Online.

Саакашвили отказывается от его перевода в тюремную больницу

Один из адвокатов бывшего президента Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что Саакашвили слаб.

"Его тело заметно ослабло, он тяжело просыпается утром, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением", - заявил Гварамия.

По словам Гварамия, единственное, что вдохновляет Саакашвили — это его мотивация к неизбежной победе.

“Саакашвили дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, внезапно ему становится хуже. Тем не менее, могу прямо сказать, что политзаключенный Саакашвили не умрет”, — сказал Гварамия.

По словам Гварамии, Саакашвили призвал всех прийти на избирательные участки и поздравил кандидатов в мэры.

“Ему это очень нравится, и он счастлив, что политические партии... смогли консолидироваться. Он благодарен за это”, – сказал Гварамия.

Гварамия также отметил, что Саакашвили категорически отказывается от его перевода в тюремную больницу в Глдане.

Цитата

“Какое бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит моя смерть или мое освобождение. Во всяком случае, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму”, — отмечается в письме Саакашвили.

Напомним

Саакашвили, являющийся гражданином Украины, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Ему предъявлено пять обвинений. Ранее он уже был приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и их злостном использовании.

Еще два обвинения, в том числе в растрате государственных средств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде. Пятое обвинение - в незаконном пересечении государственной границы - было предъявлено экс-президенту 20 октября. Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его поклонников.

Ранее Ника Гварамия заявил о плане действующей власти ликвидировать бывшего главу государства. Гварамия утверждает, что сделать это хотят в тюремной больнице, куда экс-президента перевезут из Руставской тюрьмы в ближайшее время.

В свою очередь, премьер Грузии назвал бредом заявление о подготовке ликвидации Саакашвили.

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