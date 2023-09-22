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Ярослав Фільчаков виборов бронзу на чемпіонаті світу з боротьби — НОК

Ярослав Фільчаков виборов бронзу на чемпіонаті світу з боротьби — НОК

Київ • УНН

 • 234986 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Ярослав Фільчаков став бронзовим призером з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу, що нині проходить у Сербії. Про перемогу повідомили в Національному олімпійському комітеті України, передає УНН.

Цитата

“Українець Ярослав Фільчаков виборов бронзу у ваговій категорії до 82 кг на чемпіонаті світу з боротьби, що проходить у Белграді. Це перша для представників греко-римського стилю і четверта загалом медаль для нашої збірної на світовій першості у столиці Сербії”, — повідомили в національному олімпійському комітеті.

Деталі

Українець поступився у чвертьфіналі іранцю Аліреза Азізхуну Мохмадіпіані (1:4). Тож наш спортсмен по максимум використав свій втішний шанс, — зазначили в комітеті.

Спочатку Ярослав Фільчаков впевнено здолав господаря килима Бранко Ковачевіча (9:0), а далі у вирішальній і рівній зустрічі взяв гору над Міхаілом Браду з Молодови (1:1).

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Відзначимо, що це друга нагорода світового рівня для Ярослава Фільчакова, який є чинним віцечемпіоном Європи. Торік він також виборов бронзу.

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