Ярослав Фільчаков виборов бронзу на чемпіонаті світу з боротьби — НОК
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Ярослав Фільчаков став бронзовим призером з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу, що нині проходить у Сербії. Про перемогу повідомили в Національному олімпійському комітеті України, передає УНН.
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“Українець Ярослав Фільчаков виборов бронзу у ваговій категорії до 82 кг на чемпіонаті світу з боротьби, що проходить у Белграді. Це перша для представників греко-римського стилю і четверта загалом медаль для нашої збірної на світовій першості у столиці Сербії”, — повідомили в національному олімпійському комітеті.
Деталі
Українець поступився у чвертьфіналі іранцю Аліреза Азізхуну Мохмадіпіані (1:4). Тож наш спортсмен по максимум використав свій втішний шанс, — зазначили в комітеті.
Спочатку Ярослав Фільчаков впевнено здолав господаря килима Бранко Ковачевіча (9:0), а далі у вирішальній і рівній зустрічі взяв гору над Міхаілом Браду з Молодови (1:1).
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Відзначимо, що це друга нагорода світового рівня для Ярослава Фільчакова, який є чинним віцечемпіоном Європи. Торік він також виборов бронзу.