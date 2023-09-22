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Ярослав Фильчаков завоевал бронзу на чемпионате мира по борьбе - НОК

Ярослав Фильчаков завоевал бронзу на чемпионате мира по борьбе - НОК

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Ярослав Фильчаков стал бронзовым призером по греко-римской борьбе на чемпионате мира, который сейчас проходит в Сербии. О победе сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, передает УНН.

Цитата

“Украинец Ярослав Фильчаков завоевал бронзу в весовой категории до 82 кг на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Белграде. Это первая для представителей греко-римского стиля и четвертая в целом медаль для нашей сборной на мировом первенстве в столице Сербии”, — сообщили в национальном олимпийском комитете.

Детали

Украинец уступил в четвертьфинале иранцу Алиреза Азизхуну Мохмадипиани (1:4). Поэтому наш спортсмен по максимум использовал свой утешительный шанс, — отметили в комитете.

Сначала Ярослав Фильчаков уверенно одолел хозяина ковра Бранко Ковачевича (9:0), а далее в решающей и равной встрече взял верх над Михаилом Браду из Молодовы (1:1).

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Отметим, что это вторая награда мирового уровня для Ярослава Фильчакова, который является действующим вице-чемпионом Европы. В прошлом году он также завоевал бронзу.

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