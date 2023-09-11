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Остаточного рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпіаді-2024 ще немає - Гутцайт

Остаточного рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпіаді-2024 ще немає - Гутцайт

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Остаточне рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді-2024 ще немає, адже НОК чекає на відповідь від Міжнародного олімпійського комітету щодо участі росіян та білорусів в Олімпіаді. Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми працюємо над тим, щоб їх (росіян та білорусів) взагалі не було на Олімпійських іграх, але на жаль їх повернули під нейтральним прапором. Ми працюємо, працювали, щоб ї взагалі не було. Але все ж таки деякі федерації їх допускають. Ми працюємо надалі, ми не виключаємо, що вони взагалі не будуть брати участь в Олімпійських іграх. Ми багато інших речей не виключаємо, але ми не зупиняємося», - сказав Гутцайт.

Він нагадав, що 26 липня Міжнародний олімпійський комітет надіслав всім країнам запрошення про участь в Олімпійських іграх.

«МОК надіслав запрошення до рф та білорусі, щоб вони приймали участь в Олімпійських іграх. Ще остаточного рішення МОК не прийняв, це остаточне рішення ми не знаємо, коли буде за часом. Ми думаємо, що зараз в жовтні буде Асамблея МОК в Індії і вони можуть там щось вирішувати, допускати чи не допускати», - розповів Гутцайт.

Гутцайт зазначив, що наразі Україна змагається за ліцензії на Олімпійські ігри.

«Коли вони надіслали запрошення цим країнам (рф і білорусі – ред.) ми прийняли рішення, що ми повертаємося до міжнародних змагань, до ліцензійних змагань, і ми починаємо боротися за ліцензії на Олімпійські ігри, але ще остаточного рішення будемо ми приймати участь в Олімпіаді, чи не будемо немає, адже ми чекаємо відповідь від Міжнародного олімпійського комітету», - зауважив Гутцайт.

Окрім того, він повідомив, що Україна на сьогодні має 32 ліцензії на Олімпійські ігри.

Доповнення

Президент МОК назвав умову участі росіян та білорусів у Олімпійських іграх-2024.

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