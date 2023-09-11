Остаточного рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпіаді-2024 ще немає - Гутцайт

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«Ми працюємо над тим, щоб їх (росіян та білорусів) взагалі не було на Олімпійських іграх, але на жаль їх повернули під нейтральним прапором. Ми працюємо, працювали, щоб ї взагалі не було. Але все ж таки деякі федерації їх допускають. Ми працюємо надалі, ми не виключаємо, що вони взагалі не будуть брати участь в Олімпійських іграх. Ми багато інших речей не виключаємо, але ми не зупиняємося», - сказав Гутцайт.

Він нагадав, що 26 липня Міжнародний олімпійський комітет надіслав всім країнам запрошення про участь в Олімпійських іграх.

«МОК надіслав запрошення до рф та білорусі, щоб вони приймали участь в Олімпійських іграх. Ще остаточного рішення МОК не прийняв, це остаточне рішення ми не знаємо, коли буде за часом. Ми думаємо, що зараз в жовтні буде Асамблея МОК в Індії і вони можуть там щось вирішувати, допускати чи не допускати», - розповів Гутцайт.

Гутцайт зазначив, що наразі Україна змагається за ліцензії на Олімпійські ігри.

«Коли вони надіслали запрошення цим країнам (рф і білорусі – ред.) ми прийняли рішення, що ми повертаємося до міжнародних змагань, до ліцензійних змагань, і ми починаємо боротися за ліцензії на Олімпійські ігри, але ще остаточного рішення будемо ми приймати участь в Олімпіаді, чи не будемо немає, адже ми чекаємо відповідь від Міжнародного олімпійського комітету», - зауважив Гутцайт.

Окрім того, він повідомив, що Україна на сьогодні має 32 ліцензії на Олімпійські ігри.

Доповнення

Президент МОК назвав умову участі росіян та білорусів у Олімпійських іграх-2024.