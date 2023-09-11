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Окончательного решения относительно участия украинских спортсменов в Олимпиаде-2024 еще нет - Гутцайт

Окончательного решения относительно участия украинских спортсменов в Олимпиаде-2024 еще нет - Гутцайт

Киев • УНН

 • 273737 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Окончательного решения об участии украинских спортсменов в Олимпиаде-2024 еще нет, ведь НОК ждет ответа от Международного олимпийского комитета относительно участия россиян и белорусов в Олимпиаде. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы работаем над тем, чтобы их (россиян и белорусов) вообще не было на Олимпийских играх, но к сожалению их вернули под нейтральным флагом. Мы работаем, работали, чтобы их вообще не было. Но все же некоторые федерации их допускают. Мы работаем в дальнейшем, мы не исключаем, что они вообще не будут участвовать в Олимпийских играх. Мы много других вещей не исключаем, но мы не останавливаемся», - сказал Гутцайт.

Он напомнил, что 26 июля Международный олимпийский комитет направил всем странам приглашение об участии в Олимпийских играх.

«МОК направил приглашение в рф и беларусь, чтобы они принимали участие в Олимпийских играх. Еще окончательного решения МОК не принял, это окончательное решение мы не знаем, когда будет по времени. Мы думаем, что сейчас в октябре будет Ассамблея МОК в Индии и они могут там что-то решать, допускать или не допускать», - рассказал Гутцайт.

Гутцайт отметил, что сейчас Украина борется за лицензии на Олимпийские игры.

«Когда они прислали приглашение этим странам (рф и беларуси – ред.) мы приняли решение, что мы возвращаемся к международным соревнованиям, к лицензионным соревнованиям, и мы начинаем бороться за лицензии на Олимпийские игры, но еще окончательного решения будем мы принимать участие в Олимпиаде, или не будем нет, ведь мы ждем ответ от Международного олимпийского комитета», - отметил Гутцайт.

Кроме того, он сообщил, что Украина на сегодня имеет 32 лицензии на Олимпийские игры.

Дополнение

Президент МОК назвал условие участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024.

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