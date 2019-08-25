Японія зажадала від Південної Кореї припинити навчання біля спірних островів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Влада Японії протестує і вимагає від Південної Кореї припинити військові навчання біля островів Такесіма (Токто), на які претендує Токіо. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.
"Такесіма - споконвічні території Японії. Проведення військових навчань там абсолютно неприйнятно. Це заслуговує крайнього жалю, і ми рішуче вимагаємо зупинити", - наводить агентство слова представника японського уряду.
У неділю південнокорейські військові почали проведення щорічних дводенних навчань у островів Такесіма, які перебувають під контролем Південної Кореї.
Острови Такесіма в Японському морі є предметом спору між Токіо і Сеулом.
Нагадаємо, в КНДР попередили Вашингтон про жорстку відповідь через навчання США і Південної Кореї.