В КНДР попередили Вашингтон про жорстку відповідь через навчання США і Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Державне видання КНДР засудило дії Вашингтона та Сеула, через проведення спільних військових навчань. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на публікацію офіційного агентства Північної Кореї ЦТАК, передає УНН.
"Зазначено, що це є "репетицією війни" і змушує КНДР вжити жорстких заходів для захисту державного суверенітету й авторитету", - йдеться в повідомленні.
У публікації держвидання КНДР зазначається, що президент США Дональд Трамп у ході зустрічей з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином дав обіцянку припинити спільні військові навчання з Південною Кореєю.
У Пхеньяні наголошують, що спільні військові навчання США і Республіки Корея є викликом і "служать підготовкою до війни з КНДР".
"США слід запам'ятати навіки, що багаторазові попередження КНДР не є балаканиною", - цитує Сіньхуа публікацію.
Нагадаємо, у КНДР знову заявили про випробування нової зброї під керівництвом Кім Чен Ина.