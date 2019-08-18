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В КНДР попередили Вашингтон про жорстку відповідь через навчання США і Південної Кореї

В КНДР попередили Вашингтон про жорстку відповідь через навчання США і Південної Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Державне видання КНДР засудило дії Вашингтона та Сеула, через проведення спільних військових навчань. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на публікацію офіційного агентства Північної Кореї ЦТАК, передає УНН.

"Зазначено, що це є "репетицією війни" і змушує КНДР вжити жорстких заходів для захисту державного суверенітету й авторитету", - йдеться в повідомленні.

У публікації держвидання КНДР зазначається, що президент США Дональд Трамп у ході зустрічей з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином дав обіцянку припинити спільні військові навчання з Південною Кореєю.

У Пхеньяні наголошують, що спільні військові навчання США і Республіки Корея є викликом і "служать підготовкою до війни з КНДР".

"США слід запам'ятати навіки, що багаторазові попередження КНДР не є балаканиною", - цитує Сіньхуа публікацію.

Нагадаємо, у КНДР знову заявили про випробування нової зброї під керівництвом Кім Чен Ина.

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