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08:52 • 387 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45904 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119587 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130262 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121399 просмотра

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В КНДР предупредили Вашингтон о жестком ответе из-за учений США и Южной Кореи

В КНДР предупредили Вашингтон о жестком ответе из-за учений США и Южной Кореи

Киев  •  УНН

 • 9721 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Государственное издание КНДР осудило действия Вашингтона и Сеула, из-за проведения совместных военных учений. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на публикацию официального агентства Северной Кореи ЦТАК, передает УНН.

“Указано, что это „репетицией войны“ и заставляет КНДР принять жесткие меры для защиты государственного суверенитета и авторитета”, — говорится в сообщении.

В публикации госиздания КНДР отмечается, что президент США Дональд Трамп в ходе встреч с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном дал обещание прекратить совместные военные учения с Южной Кореей.

В Пхеньяне подчеркивают, что совместные военные учения США и Республики Корея является вызовом и “служат подготовкой к войне с КНДР”.

“США следует запомнить навсегда, что многократные предупреждения КНДР не является болтовней”, — цитирует Синьхуа публикацию.

Напомним, в КНДР вновь заявили об испытаниях нового оружия под руководством Ким Чен Ына.

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