В КНДР предупредили Вашингтон о жестком ответе из-за учений США и Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Государственное издание КНДР осудило действия Вашингтона и Сеула, из-за проведения совместных военных учений. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на публикацию официального агентства Северной Кореи ЦТАК, передает УНН.
“Указано, что это „репетицией войны“ и заставляет КНДР принять жесткие меры для защиты государственного суверенитета и авторитета”, — говорится в сообщении.
В публикации госиздания КНДР отмечается, что президент США Дональд Трамп в ходе встреч с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном дал обещание прекратить совместные военные учения с Южной Кореей.
В Пхеньяне подчеркивают, что совместные военные учения США и Республики Корея является вызовом и “служат подготовкой к войне с КНДР”.
“США следует запомнить навсегда, что многократные предупреждения КНДР не является болтовней”, — цитирует Синьхуа публикацию.
Напомним, в КНДР вновь заявили об испытаниях нового оружия под руководством Ким Чен Ына.