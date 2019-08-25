Япония потребовала от Южной Кореи прекратить учения у спорных островов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Власти Японии протестуют и требуют от Южной Кореи прекратить военные учения у островов Такэсима (Токто), на которые претендует Токио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.
"Такэсима - исконные территории Японии. Проведение военных учений там совершенно неприемлемо. Это заслуживает крайнего сожаления, и мы решительно требуем остановить", - приводит агентство слова представителя японского правительства.
В воскресенье южнокорейские военные начали проведение ежегодных двухдневных учений у островов Такэсима, находящихся под контролем Южной Кореи.
Острова Такэсима в Японском море являются предметом спора между Токио и Сеулом.
Напомним, в КНДР предупредили Вашингтон о жесткий ответ через учения США и Южной Кореи.