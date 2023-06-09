Японія активізувала свої дії щодо надання підтримки Україні - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що Японія активізувала свої дії в плані бюджету та в плані надання підтримки Україні. Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, передає кореспондент УНН.
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"Японія активізувала свої дії у плані бюджету, у плані активної участі, у плані надання підтримки Україні, розуміючи, що це вторгнення не має відбуватися у XXI столітті", - сказав Байден.
Доповнення
Як повідомляв Reuters, Сполучені Штати шукають у Японії тротил для 155-мм артилерійських снарядів.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда хоче допомогти Україні, тому що його уряд побоюється, що перемога росії спонукає Китай напасти на Тайвань і втягнути країну в регіональну війну. Минулого року він попередив, що Україна може стати Східною Азією завтрашнього дня, а його уряд оголосив найбільше нарощування збройних сил Японії з часів Другої світової війни.
Цей відхід від державного пацифізму, який десятиліттями домінував у зовнішній політиці Японії, досі не поширювався на смертоносну військову допомогу, а обмежувався такими засобами, як бронежилети, каски та продовольчі пайки.
Після візиту президента України Володимира Зеленського до Японії на саміті G7 у Хіросімі минулого місяця Кісіда погодився пожертвувати джипи та вантажівки.
Відповідаючи на запитання в Токіо цього тижня щодо можливості зміни політики допомоги Японії, Остін сказав на брифінгу для преси, що будь-які зміни будуть справою Японії, але "будь-яка підтримка" України "завжди вітається".