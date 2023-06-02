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США ищут в Японии тротил для украинских артиллерийских снарядов - Reuters

США ищут в Японии тротил для украинских артиллерийских снарядов - Reuters

Киев • УНН

 • 345811 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Соединенные Штаты ищут в Японии тротил для 155-мм артиллерийских снарядов, сообщили Reuters два человека, знакомые с этим вопросом, информирует УНН.

Цитата

«Соединенные Штаты имеют способ купить взрывчатку в Японии», — сказал Reuters на условиях анонимности один из тех, кто знал о переговорах по этому вопросу в Японии.

Источники, разговаривавшие с Reuters, отказались назвать японскую компанию, которая будет поставлять взрывчатку правительству США, и не сообщили, сколько тротила хочет купить Вашингтон.

Агентство Reuters связалось с 22 производителями взрывчатых веществ, которые указаны на веб-сайте Японской ассоциации производителей взрывчатых веществ. Единственной, кто заявил, что производит промышленный тротил, была Chugoku Kayaku, базирующаяся в Хиросиме компания, которая снабжает японские вооруженные силы.

«Мы не получали никаких прямых запросов от правительства или военных США», — говорится в сообщении компании.

Другой источник сообщил, что Токио, который на этой неделе принял министра обороны США Ллойда Остина, разрешит продажу промышленного тротила, поскольку взрывчатое вещество не предназначено исключительно для военного использования.

США хотят включить японскую компанию в цепочку поставок тротила для поставки взрывчатых веществ на военные заводы США, которые будут упаковывать их в 155-мм гильзы, добавил источник.

Южная Корея, которая также использует 155 мм боеприпасы, является одной из стран, которым США направили запрос о тротиле, отметил источник. Представитель министерства обороны Южной Кореи сообщил агентству Reuters, что позиция Сеула в отношении предоставления смертоносной помощи Киеву не изменилась.

Стремление помочь

Премьер-министр Японии Фумио Кисида хочет помочь Украине, потому что его правительство опасается, что победа россии побудит Китай напасть на Тайвань и втянуть страну в региональную войну. В прошлом году он предупредил, что Украина может стать Восточной Азией завтрашнего дня, а его правительство объявило о крупнейшем наращивании вооруженных сил Японии со времен Второй мировой войны.

Этот отход от государственного пацифизма, который десятилетиями доминировал во внешней политике Японии, до сих пор не распространялся на смертоносную военную помощь, а ограничивался такими средствами, как бронежилеты, каски и продовольственные пайки.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Японию на саммите G7 в Хиросиме в прошлом месяце Кисида согласился пожертвовать джипы и грузовики.

Отвечая на вопрос в Токио на этой неделе о возможности изменения политики помощи Японии, Остин сказал на брифинге для прессы, что любые изменения будут делом Японии, но «любая поддержка» Украины «всегда приветствуется».

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