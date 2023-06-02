США шукають в Японії тротил для українських артилерійських снарядів - Reuters

ukru
29 березня, 17:57 • 274215 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 368587 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304543 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 339456 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304215 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221635 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206182 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165216 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537163 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175541 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 35193 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 36550 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 27043 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 20062 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 13967 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394371 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537162 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570347 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567329 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467130 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205743 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 368585 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175678 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166533 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137409 перегляди
Актуальне
США шукають в Японії тротил для українських артилерійських снарядів - Reuters

США шукають в Японії тротил для українських артилерійських снарядів - Reuters

Київ • УНН

 • 345816 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Сполучені Штати шукають в Японії тротил для 155-мм артилерійських снарядів, повідомили Reuters дві людини, знайомі з цим питанням, інформує УНН.

Цитата

«Сполучені Штати мають спосіб купити вибухівку в Японії», — сказав Reuters на умовах анонімності один із тих, хто знав про переговори з цього питання в Японії.

Джерела, які розмовляли з Reuters, відмовилися назвати японську компанію, яка постачатиме вибухівку уряду США, і не повідомили, скільки тротилу хоче купити Вашингтон.

Агентство Reuters зв'язалося з 22 виробниками вибухових речовин, які вказані на веб-сайті Японської асоціації виробників вибухових речовин. Єдиною, хто заявив, що виробляє промисловий тротил, була Chugoku Kayaku, що базується в Хіросімі компанія, яка постачає японські збройні сили.

«Ми не отримували жодних прямих запитів від уряду чи військових США», — йдеться у повідомленні компанії.

Інше джерело повідомило, що Токіо, який цього тижня прийняв міністра оборони США Ллойда Остіна, дозволить продаж промислового тротилу, оскільки вибухова речовина не призначена виключно для військового використання.

США хочуть включити японську компанію в ланцюжок постачання тротилу для постачання вибухових речовин на військові заводи США, які упаковуватимуть їх у 155-мм гільзи, додало джерело.

Південна Корея, яка також використовує 155 мм боєприпаси, є однією з країн, яким США направили запит про тротил, зазначило джерело. Представник міністерства оборони Південної Кореї повідомив агентству Reuters, що позиція Сеула щодо надання смертоносної допомоги Києву не змінилася.

Прагнення допомогти

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда хоче допомогти Україні, тому що його уряд побоюється, що перемога росії спонукає Китай напасти на Тайвань і втягнути країну в регіональну війну. Минулого року він попередив, що Україна може стати Східною Азією завтрашнього дня, а його уряд оголосив про найбільше нарощування збройних сил Японії з часів Другої світової війни.

Цей відхід від державного пацифізму, який десятиліттями домінував у зовнішній політиці Японії, досі не поширювався на смертоносну військову допомогу, а обмежувався такими засобами, як бронежилети, каски та продовольчі пайки.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Японії на саміті G7 у Хіросімі минулого місяця Кісіда погодився пожертвувати джипи та вантажівки.

Відповідаючи на запитання в Токіо цього тижня про можливість зміни політики допомоги Японії, Остін сказав на брифінгу для преси, що будь-які зміни будуть справою Японії, але «будь-яка підтримка» України «завжди вітається».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.50
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27