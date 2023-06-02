США шукають в Японії тротил для українських артилерійських снарядів - Reuters

Цитата

«Сполучені Штати мають спосіб купити вибухівку в Японії», — сказав Reuters на умовах анонімності один із тих, хто знав про переговори з цього питання в Японії.

Джерела, які розмовляли з Reuters, відмовилися назвати японську компанію, яка постачатиме вибухівку уряду США, і не повідомили, скільки тротилу хоче купити Вашингтон.

Агентство Reuters зв'язалося з 22 виробниками вибухових речовин, які вказані на веб-сайті Японської асоціації виробників вибухових речовин. Єдиною, хто заявив, що виробляє промисловий тротил, була Chugoku Kayaku, що базується в Хіросімі компанія, яка постачає японські збройні сили.

«Ми не отримували жодних прямих запитів від уряду чи військових США», — йдеться у повідомленні компанії.

Інше джерело повідомило, що Токіо, який цього тижня прийняв міністра оборони США Ллойда Остіна, дозволить продаж промислового тротилу, оскільки вибухова речовина не призначена виключно для військового використання.

США хочуть включити японську компанію в ланцюжок постачання тротилу для постачання вибухових речовин на військові заводи США, які упаковуватимуть їх у 155-мм гільзи, додало джерело.

Південна Корея, яка також використовує 155 мм боєприпаси, є однією з країн, яким США направили запит про тротил, зазначило джерело. Представник міністерства оборони Південної Кореї повідомив агентству Reuters, що позиція Сеула щодо надання смертоносної допомоги Києву не змінилася.

Прагнення допомогти

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда хоче допомогти Україні, тому що його уряд побоюється, що перемога росії спонукає Китай напасти на Тайвань і втягнути країну в регіональну війну. Минулого року він попередив, що Україна може стати Східною Азією завтрашнього дня, а його уряд оголосив про найбільше нарощування збройних сил Японії з часів Другої світової війни.

Цей відхід від державного пацифізму, який десятиліттями домінував у зовнішній політиці Японії, досі не поширювався на смертоносну військову допомогу, а обмежувався такими засобами, як бронежилети, каски та продовольчі пайки.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Японії на саміті G7 у Хіросімі минулого місяця Кісіда погодився пожертвувати джипи та вантажівки.

Відповідаючи на запитання в Токіо цього тижня про можливість зміни політики допомоги Японії, Остін сказав на брифінгу для преси, що будь-які зміни будуть справою Японії, але «будь-яка підтримка» України «завжди вітається».