Японія надасть Україні 100 одиниць військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У середу Японія провела церемонію, присвячену передачі Україні близько 100 військових машин. Токіо прагне надати обладнання, яке може мати ширше військове застосування, ніж попередні постачання шоломів та захисних костюмів. Про це УНН інформує посилаючись на АР.
Деталі
На церемонії в Міністерстві оборони, на якій було представлено дві напівтонні вантажівки, заступник міністра оборони Японії Тосіро Іно вручив послу України Сергію Корсунському документ, в якому перераховано три типи транспортних засобів, включених у пожертву.
"Ми сподіваємося, що вторгнення припиниться якнайшвидше і мирне повсякденне життя повернеться", - сказала Іно. "Ми надаємо максимальну підтримку".
За повідомленням уряду, транспортні засоби складаються з напівтонних вантажівок, автомобілів підвищеної прохідності та вантажно-розвантажувальних машин. Агентство із закупівель, технологій та логістики заявило, що деталі, у тому числі точну кількість автомобілів та терміни їх відвантаження, уточнюються.
Пожертвування, яке також включає 30 000 продовольчих пайків, було зроблено у зв'язку з тим, що уряд Японії прагне полегшити свою політику передачі військової техніки відповідно до нової політики національної безпеки, яка дозволяє збройним силам відігравати більш наступальну роль, на відміну від свого післявоєнного періоду.
Доповнення
У той час як інші країни надали Україні танки, ракети та винищувачі, Японія обмежила свої пожертвування нелетальним обладнанням, оскільки політика передачі забороняє надання смертоносної зброї країнам, що воюють.
Японія надала Україні бронежилети, каски, протигази, захисні костюми, невеликі безпілотники та продовольчі пайки з початку російського вторгнення минулого року.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда передав вантажівки президентові України Володимиру Зеленському, коли вони зустрілися у Хіросімі у неділю на полях саміту G7. Японія також запропонувала лікувати поранених українських солдатів у японському військовому шпиталі.
Додамо
Токіо приєднався до Сполучених Штатів та європейських країн у санкціях проти росії та в наданні гуманітарної та економічної підтримки Україні.
Японія швидко відреагувала через побоювання можливого впливу війни на Східну Азію, де китайські військові стають дедалі наполегливішими і загострили напруженість навколо самоврядного Тайваню, який Пекін називає своєю територією.
Японія вклала в Україну понад 7 мільярдів доларів. Країна також прийняла понад 2000 переміщених українців та допомогла їм із житлом, роботою та освітою, що є рідкісним кроком у країні, відомої своєю суворою імміграційною політикою.