Японія надасть Україні 100 одиниць військової техніки

ukru
Ексклюзив
07:03 • 3028 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 15717 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 280477 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 378265 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310362 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344481 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307731 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223517 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207004 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165579 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 19065 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 22532 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 31564 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 30585 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 28764 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 399487 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 542210 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 574835 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 571700 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471323 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 7743 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 207907 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 378265 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177529 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168285 перегляди
Актуальне
Японія надасть Україні 100 одиниць військової техніки

Японія надасть Україні 100 одиниць військової техніки

Київ • УНН

 • 816131 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. У середу Японія провела церемонію, присвячену передачі Україні близько 100 військових машин. Токіо прагне надати обладнання, яке може мати ширше військове застосування, ніж попередні постачання шоломів та захисних костюмів. Про це УНН інформує посилаючись на АР.

Деталі

На церемонії в Міністерстві оборони, на якій було представлено дві напівтонні вантажівки, заступник міністра оборони Японії Тосіро Іно вручив послу України Сергію Корсунському документ, в якому перераховано три типи транспортних засобів, включених у пожертву.

"Ми сподіваємося, що вторгнення припиниться якнайшвидше і мирне повсякденне життя повернеться", - сказала Іно. "Ми надаємо максимальну підтримку".

За повідомленням уряду, транспортні засоби складаються з напівтонних вантажівок, автомобілів підвищеної прохідності та вантажно-розвантажувальних машин. Агентство із закупівель, технологій та логістики заявило, що деталі, у тому числі точну кількість автомобілів та терміни їх відвантаження, уточнюються.

Пожертвування, яке також включає 30 000 продовольчих пайків, було зроблено у зв'язку з тим, що уряд Японії прагне полегшити свою політику передачі військової техніки відповідно до нової політики національної безпеки, яка дозволяє збройним силам відігравати більш наступальну роль, на відміну від свого післявоєнного періоду.

Доповнення

У той час як інші країни надали Україні танки, ракети та винищувачі, Японія обмежила свої пожертвування нелетальним обладнанням, оскільки політика передачі забороняє надання смертоносної зброї країнам, що воюють.

Японія надала Україні бронежилети, каски, протигази, захисні костюми, невеликі безпілотники та продовольчі пайки з початку російського вторгнення минулого року.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда передав вантажівки президентові України Володимиру Зеленському, коли вони зустрілися у Хіросімі у неділю на полях саміту G7. Японія також запропонувала лікувати поранених українських солдатів у японському військовому шпиталі.

Додамо

Токіо приєднався до Сполучених Штатів та європейських країн у санкціях проти росії та в наданні гуманітарної та економічної підтримки Україні.

Японія швидко відреагувала через побоювання можливого впливу війни на Східну Азію, де китайські військові стають дедалі наполегливішими і загострили напруженість навколо самоврядного Тайваню, який Пекін називає своєю територією.

Японія вклала в Україну понад 7 мільярдів доларів. Країна також прийняла понад 2000 переміщених українців та допомогла їм із житлом, роботою та освітою, що є рідкісним кроком у країні, відомої своєю суворою імміграційною політикою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21