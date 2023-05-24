Япония предоставит Украине 100 единиц военной техники

Детали

На церемонии в Министерстве обороны, на которой были представлены два полутонных грузовика, заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино вручил послу Украины Сергею Корсунскому документ, в котором перечислены три типа транспортных средств, включенных в пожертвование.

"Мы надеемся, что вторжение прекратится как можно быстрее и мирная повседневная жизнь вернется", - сказала Ино. "Мы оказываем максимальную поддержку".

По сообщению правительства, транспортные средства состоят из полутонных грузовиков, автомобилей повышенной проходимости и погрузочно-разгрузочных машин. Агентство по закупкам, технологиям и логистике заявило, что детали, в том числе точное количество автомобилей и сроки их отгрузки, уточняются.

Пожертвование, которое также включает 30 000 продовольственных пайков, было сделано в связи с тем, что правительство Японии стремится облегчить свою политику передачи военной техники в соответствии с новой политикой национальной безопасности, которая позволяет вооруженным силам играть более наступательную роль, в отличие от своего послевоенного периода.

Дополнение

В то время как другие страны предоставили Украине танки, ракеты и истребители, Япония ограничила свои пожертвования нелетальным оборудованием, поскольку политика передачи запрещает предоставление смертоносного оружия воюющим странам.

Япония предоставила Украине бронежилеты, каски, противогазы, защитные костюмы, небольшие беспилотники и продовольственные пайки с начала российского вторжения в прошлом году.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида передал грузовики президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда они встретились в Хиросиме в воскресенье на полях саммита G7. Япония также предложила лечить раненых украинских солдат в японском военном госпитале.

Добавим

Токио присоединился к Соединенным Штатам и европейским странам в санкциях против россии и в предоставлении гуманитарной и экономической поддержки Украине.

Япония быстро отреагировала из-за опасений возможного влияния войны на Восточную Азию, где китайские военные становятся все более настойчивыми и обострили напряженность вокруг самоуправляемого Тайваня, который Пекин называет своей территорией.

Япония вложила в Украину более 7 миллиардов долларов. Страна также приняла более 2000 перемещенных украинцев и помогла им с жильем, работой и образованием, что является редким шагом в стране, известной своей строгой иммиграционной политикой.