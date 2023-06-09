Япония активизировала свои действия в плане оказания поддержки Украине - Байден

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"Япония активизировала свои действия в плане бюджета, в плане активного участия, в плане оказания поддержки Украине, понимая, что это вторжение не должно происходит в XXI веке", - сказала Байден.

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Как сообщал Reuters, Соединенные Штаты ищут в Японии тротил для 155-мм артиллерийских снарядов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида хочет помочь Украине, потому что его правительство опасается, что победа россии побудит Китай напасть на Тайвань и втянуть страну в региональную войну. В прошлом году он предупредил, что Украина может стать Восточной Азией завтрашнего дня, а его правительство объявило о крупнейшем наращивании вооруженных сил Японии со времен Второй мировой войны.

Этот отход от государственного пацифизма, который десятилетиями доминировал во внешней политике Японии, до сих пор не распространялся на смертоносную военную помощь, а ограничивался такими средствами, как бронежилеты, каски и продовольственные пайки.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Японию на саммите G7 в Хиросиме в прошлом месяце Кисида согласился пожертвовать джипы и грузовики.

Отвечая на вопрос в Токио на этой неделе о возможности изменения политики помощи Японии, Остин сказал на брифинге для прессы, что любые изменения будут делом Японии, но "любая поддержка" Украины "всегда приветствуется".