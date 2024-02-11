Японія виділить на відновлення України 106 млн доларів – ЗМІ

Японія обіцяє виділити 15,8 млрд єн (106 млн доларів) на відновлення України. Офіційно про рішення оголосять під час спільної конференції у Токіо. Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що фінансування буде використано на реконструкцію у семи сферах, включаючи сільське господарство та утилізацію завалів.

Очікується, що на японо-українській конференції зі сприяння економічної реконструкції, яка відбудеться 19 лютого в Токіо, уряди двох країн домовляться про участь Японії у повоєнному відновленні європейської країни та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що у лютому урядова делегація відвідає Токіо, де відбудеться Японсько-українська конференція з відновлення та економічного зростання.

Японія нещодавно виділила Україні 37 млн доларів допомоги для забезпечення системи виявлення безпілотників.