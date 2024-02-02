Урядова делегація відвідає у лютому Токіо – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у лютому урядова делегація відвідає Токіо, де відбудеться Японсько-українська конференція з відновлення і економічного зростання.

Про це він сказав на засіданні уряду, передає УНН.

Хочу також подякувати Японії за майже 400 млн доларів, які надійшли в кінці минулого місяця до державного бюджету України. Це важлива підтримка, яка допоможе нашому Уряду профінансувати соціальні програми

Він зазначив, що сьогодні фінансова допомога від Японії вже перевищила 4,5 млрд доларів. Японія тепер посідає 4 місце серед українських партнерів за розміром наданої бюджетної підтримки.

Більше того, ми бачимо справжній інтерес Японії, японського Уряду та японського бізнесу до України. Ми бачимо інтерес до спільних проектів у різних сферах. Бачимо інтерес до України, як до інвестиційного майданчика. Тому цього місяця наша урядова делегація відвідає Токіо, де відбудеться Японсько-українська конференція з відновлення і економічного зростання