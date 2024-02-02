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Правительственная делегация посетит в феврале Токио - Шмыгаль

Правительственная делегация посетит в феврале Токио - Шмыгаль

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 15:21  •  10393 просмотра

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Премьер-министр Украины объявил, что правительственная делегация посетит Токио в феврале, для участия в японско-украинской конференции по вопросам восстановления и экономического роста.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в феврале правительственная делегация посетит Токио, где состоится Японско-украинская конференция по восстановлению и экономическому росту.

Об этом он сказал на заседании правительства, передает УНН.

Хочу также поблагодарить Японию за почти 400 млн долларов, которые поступили в конце прошлого месяца в государственный бюджет Украины. Это важная поддержка, которая поможет нашему Правительству профинансировать социальные программы

 - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня финансовая помощь от Японии уже превысила 4,5 млрд долларов. Япония теперь занимает 4 место среди украинских партнеров по размеру предоставленной бюджетной поддержки.

Более того, мы видим настоящий интерес Японии, японского правительства и японского бизнеса к Украине. Мы видим интерес к совместным проектам в различных сферах. Видим интерес к Украине, как к инвестиционной площадке. Поэтому в этом месяце наша правительственная делегация посетит Токио, где состоится Японско-украинская конференция по восстановлению и экономическому росту

- заявил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Украина хочет выйти на новый уровень сотрудничества, особенно в вопросе инвестиций и совместных проектов.

Дополнение

Япония предоставила Украине около 390 миллионов долларов США в виде кредитов и грантов Всемирного банка на программы социальной защиты и восстановления сельского хозяйства. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
tokioТокио
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Урядова делегація відвідає у лютому Токіо – Шмигаль
Government delegation to visit Tokyo in February - Shmyhal
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Правительственная делегация посетит в феврале Токио - Шмыгаль

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