Правительственная делегация посетит в феврале Токио - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в феврале правительственная делегация посетит Токио, где состоится Японско-украинская конференция по восстановлению и экономическому росту.

Об этом он сказал на заседании правительства, передает УНН.

Хочу также поблагодарить Японию за почти 400 млн долларов, которые поступили в конце прошлого месяца в государственный бюджет Украины. Это важная поддержка, которая поможет нашему Правительству профинансировать социальные программы - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня финансовая помощь от Японии уже превысила 4,5 млрд долларов. Япония теперь занимает 4 место среди украинских партнеров по размеру предоставленной бюджетной поддержки.

Более того, мы видим настоящий интерес Японии, японского правительства и японского бизнеса к Украине. Мы видим интерес к совместным проектам в различных сферах. Видим интерес к Украине, как к инвестиционной площадке. Поэтому в этом месяце наша правительственная делегация посетит Токио, где состоится Японско-украинская конференция по восстановлению и экономическому росту - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Украина хочет выйти на новый уровень сотрудничества, особенно в вопросе инвестиций и совместных проектов.

Дополнение

Япония предоставила Украине около 390 миллионов долларов США в виде кредитов и грантов Всемирного банка на программы социальной защиты и восстановления сельского хозяйства.